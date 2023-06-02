Несподіване визнання: Вірменія не на боці Росії у конфлікті з Україною

Вірменія не на боці Російської Федерації у конфлікті. Проте столиця Вірменії зазнає “занепокоєння” щодо воєнних дій в Україні, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Радіо Азатутюн“.

“Ніхто про це не говорив уголос. Ніколи не говорив. Проте, я вважаю, що це й так видно: у війні з Україною наша країна не перебуває на боці Російської Федерації. Наш занепокоєння з приводу війни обґрунтовано простою логікою. Війна зачіпає і всі наші стосунки», – заявив прем’єр-міністр Вірменії.

Він також заявив про вразливість вірменської столиці через нейтральний статус у війні Росії та України.

“На заході помічають, що ми і Російська Федерація союзники. А в РФ навпаки, бачать, що ми не є їхніми союзниками у війні з Україною. Виходить, що наша держава не є союзником ні тих, ні інших. І як результат — ми вразливі.”, — наголосив вірменський прем’єр.

Нагадаємо, Вірменія раніше брала участь у навчаннях НАТО.