Історичний момент: Зеленський на саміті у Молдові оголосив план перемоги України

Європейський саміт у Європі став черговим кроком для України у членстві у Європейському Союзі. Це сталося завдяки участі у саміті чинного лідера України, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Олени Шуляк.

“Володимир Зеленський на саміті у Молдові озвучив три важливі кроки. Вони забезпечать перемогу української держави над країною-агресором. Першим кроком є забезпечення України всіма видами захисту. Не лише наземними, а й повітряними. Вступ України до НАТО та Європейського Союзу. Визнання дій РФ агресією.”, – повідомила Шуляк.

Шуляк також відзначила, що місце проведення саміту символічно. Символічно, що він проходить саме в Молдові.

“Частина територій цієї країни також знаходяться під окупацією Російської Федерації. Якщо говорити про потенціали, Молдова може стати наступним полем бою з російською агресією”, – наголосила чиновниця.

На саміті президент України зустрівся із прем’єром Індії.