Паніка на полі бою: Російські військові масово дезертирують

Представники Збройних сил Російської Федерації продовжують залишати поле бою. Вони дезертують, відмовляючись у битві проти українських військових, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Генерального штабу.

Приблизно 80 представників російської армії не витримали боїв проти Збройних Сил України та дезертували. Вони були у Лисичанську Луганської області України. Раніше вони належали бойовому підрозділу “шторм-Z” і самовільно залишили поле бою.

У Бахмутському районі залишили бій близько 30 осіб, які раніше перебували у приватній військовій компанії “Вагнер”. Для того, щоб залишити поле бою, вони вкрали військову техніку.

В армії Російської Федерації ці випадки починають відбуватися дедалі частіше. Це є наслідком непокори керівництву військових формувань.

Це не перший випадок дезертації з армії РФ.