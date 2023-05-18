Історичний собор світових лідерів: G7 збирається у Хіросімі для вирішення глобальних проблем

Саміт G7 у Хіросімі збирає лідерів економічних гігантів. Серед головних питань, які будуть поставлені на зборах, – запобігання та припинення обходів санкційних обмежень Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

G7 зіткнулася з колективними проблемами та необхідність у вирішенні завдань щодо санкцій та економіки.

“Оскільки Володимир Путін не припиняє війну проти України, а Китайська Народна Республіка пережила пандемію нарощувати економічну силу, а також вплив у стратегічній сфері”, – зазначає видання Bloomberg.

Bloomberg вказує на те, що це питання є одним із найважливіших на саміті.

Найбільше випробування для G7 – залучити держави, які не належать до групи до активних дій.

Саміт вже ухвалював рішення про недопущення зниження стелі цін на російську нафту.