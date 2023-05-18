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Четвер, 18 Травня

Гроші під питанням: які підприємства платять найвищі кредитні ставки

Вартість одержання кредитів пройшла процес стабілізації.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Вартість одержання кредитів пройшла процес стабілізації. Перший квартал 2023 показав коливання ставок кредитів споживчого типу розміром у 30% річних. Підприємства вагалися на 20%, повідомляє “Преса України” з посиланням на Національний банк України.

НБУ опублікували дані про кредитні ставки. Великі підприємства показали вищі кредитні ставки ніж дрібні підприємства, а як і фізичні особи.

Гривневе кредитування досягло мінімального значення у ПриватБанку. Це так само зачепило банки іноземного походження. Вони кредитування знизилося на 8,4% і 6,2%.

Занепаду зазнало кредитування фізичних осіб. Графік, опублікований Національним банком України, показує зниження до 1,9%.

Також банки сповістили про нову систему захисту в “Дії“.

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