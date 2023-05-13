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Субота, 13 Травня

Папа Римський підтримує Україну: зустріч із президентом Зеленським у Ватикані

Чинний президент України прибув до Ватикану.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент України прибув до Ватикану. Метою його поїздки була зустріч із Папою Римським, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Лідер української держави відвідав Ватикан із метою зустрічі з Папою Римським. Це перша зустріч між Папою та Володимиром Зеленським, з початку повномасштабного вторгнення.

Фотоматеріали, додані джерелом, зафіксували момент прибуття українського лідера до Ватикану, а також зустріч між Папою Римським та українським президентом. Також зафіксовано обговорення між ними.

Папа Римський відкрито підтримує припинення воєнного конфлікту в Україні.

Ймовірно, Володимир Зеленський та Папа Римський обговорювали можливу співпрацю з метою припинення війни. Мабуть, переговори з-поміж них закінчився продуктивно.

Президент України також обговорював важливі питання з принцом Файсалом.

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