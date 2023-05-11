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Четвер, 11 Травня

Світові лідери обговорюють майбутнє зернового ринку на зустрічі у Стамбулі

У Стамбулі обговорюється продовження дії “зернової угоди”.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

У Стамбулі обговорюється продовження дії “зернової угоди”. Тривалість передбачається на два місяці, повідомляє “Преса України” з посиланням на Daily Sabah.

Заступники міністрів оборони України, Російської Федерації, Туреччини, а також ООН обговорюватимуть продовження “зернової угоди”.

Очікується, що вони обговорюватимуть певні питання, до яких входить евакуація деяких турецьких кораблів, що дозволить продовжити “Зернову угоду“. Також очікується обговорення важливості цієї угоди для країн Африки.

Заплановане продовження Чорноморської “Зернової угоди” між країнами позначається двома календарними місяцями з підписання договору про його продовження. Також країни очікують відсутності перешкод шляху експортерів і імпортерів зерна.

Ентоні Блінкен упевнений, що “зернова угода” має продовжитися.

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