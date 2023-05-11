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Четвер, 11 Травня

Бразилія вступає в гру: готова допомогти Україні у боротьбі проти Росії

Заступник МЗС України Мельник переговорив із Аморімом.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Заступник Міністра закордонних справ української держави Мельник переговорив з Аморімом, помічником лідера Бразилії, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Андрія Мельника.

Заступник глави міністерства закордонних справ України опублікував у твіттері посаду про враження після зустрічі із помічником президента Бразилії.

“Я щасливий через те, що зміг зустрітися з головним радником лідера бразильської держави. Лули та Сілви Селсу Аморімом. Бразилія може взяти він одну з важливих ролей у процесі припинення агресії з боку Російської Федерації. А також у процесах досягнення міцного та справедливого світу.“, — написав у своєму твіттері заступник Міністра закордонних справ України.

Мельник також підкреслив факт прагнення української держави до зміцнення партнерських відносин із Бразилією.

МЗС України раніше реагувало на евакуаційні процеси.

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