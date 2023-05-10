США підтримують Україну: продовжується Чорноморська зернова ініціатива

Держдеп Сполучених Штатів Америки підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє “Преса України” з посиланням на Державний департамент США.

“Є необхідність, наполегливого характеру, продовження, а також розширення Чорноморської зернової ініціативи. Вони необхідні для забезпечення українських кораблів можливістю доступу до українських портів», – заявив Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

Представники американського державного департаменту наголосили на необхідності цих процесів. Вони аргументували їх для розширення обсягу продовольства, який надходитиме на світовий ринок. Завдяки продовженню Чорноморської зернової угоди, а також оперативному розширенню.

ООН також на боці продовження зернової ініціативи.