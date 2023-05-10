Санкції карають: США передають гроші російського олігарха на реставрацію України

Сполучені Штати Америки мають намір передати гроші російського Олігарха на відновлення України. Про це говорить Меррік Гарленд, американський генеральний прокурор, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Гарленд заявляє, що міністерство юстицій США звинувачувало олігарха Російської Федерації ще в 2022 році. Звинувачення висунуто у підозрі на порушення санкційних обмежень проти країни-агресора. Америка заявила, що його дії – спонсорування Збройних Сил Російської Федерації.

Також політик уточнив, що у лютому 2023 року було санкціоновано рішення, і виконання передачі коштів Костянтина Малофєєва українській державі.

Уточнюється, що це перший переклад, але не останній. Америка продовжуватиме перенаправляти конфісковані у російських олігархів гроші на відновлення України.

Раніше Міністерство фінансів США занесло до “Кремлівської доповіді” 210 “друзів“ Путіна.