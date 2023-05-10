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Середа, 10 Травня

Санкції карають: США передають гроші російського олігарха на реставрацію України

США планують передати гроші Олігарха РФ на відновлення України
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Сполучені Штати Америки мають намір передати гроші російського Олігарха на відновлення України. Про це говорить Меррік Гарленд, американський генеральний прокурор, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Гарленд заявляє, що міністерство юстицій США звинувачувало олігарха Російської Федерації ще в 2022 році. Звинувачення висунуто у підозрі на порушення санкційних обмежень проти країни-агресора. Америка заявила, що його дії – спонсорування Збройних Сил Російської Федерації.

Також політик уточнив, що у лютому 2023 року було санкціоновано рішення, і виконання передачі коштів Костянтина Малофєєва українській державі.

Уточнюється, що це перший переклад, але не останній. Америка продовжуватиме перенаправляти конфісковані у російських олігархів гроші на відновлення України.

Раніше Міністерство фінансів США занесло до “Кремлівської доповіді” 210 “друзів Путіна.

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