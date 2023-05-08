Залізничний хаос: затримки поїздів через аварію на угорській дорозі

Угорська залізниця зазнала надзвичайної події. Через цей потяг відправляються з Відня затримуються. Тривалість затримки становитиме 6 годин, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “Укрзалізниці“.

“Укрзалізниця” підтвердила інформацію про затримку потягів, що прямують з Відня. Однак також зазначили, що затримці зазнають і потяги, які повинні їхати зворотним маршрутом.

“Просимо не забувати це, коли плануватимете свої подорожі, що включають пересадки. “Укрзалізниця” докладатиме всіх можливих зусиль для того, щоб забезпечити зручне стикування на території української держави.”, – написала “Укрзалізниця”.

Укрзалізниця доповнює своє повідомлення закликом до детального огляду своїх планів на поїздки, щоб уникнути негативного досвіду.

“Укразалізниця” раніше змінила правила покупки онлайн квитків.