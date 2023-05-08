Паливо дорожчає: Сильні дані США допомагають нафтовій галузі

Ціни на нафту зросли. 8 травня трейдери нафти та нафтових продуктів продовжують тримати обережний настрій, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

“Зростання акцій на продукти енергетичної компанії Уолл-стріт відновилося, що й створило відскок нафти. Це сталося після публікації сильних даних США, які застерігали від рецесії на економічному фронті», – повідомляє Тіна Тенг.

Дані побоювання кризи, яка може запустити процеси уповільнення економіки країни, а також обрушить попит на паливо, стали причиною зниження цінності Brent на 5.3%. Компанія WTI також упала в ціні, на 7,1%.

Проте індекси Сполучених Штатів Америки змогли відновитись у п’ятницю. Підсумковий коефіцієнт відновлення становив 4%.

Нагадаємо, стеля цін на російську нафту не планує падати.