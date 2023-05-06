Актуально
Підписатися
Субота, 6 Травня

Евакуація РФ з Мелітополя викликала затори на КПП “Чонгар”

РФ оголосила процеси евакуації із території Мелітополя.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Росія оголосила процеси евакуації з території Мелітополя. Це спричинило утворення пробок на контрольно-пропускному пункті “Чонгар”, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Івана Федорова.

Іван Федоров опублікував у своєму телеграмі новину про пробки на КПП “Чонгар.”

“Окупанти догралися. Грали в “евакуацію”, і дограли. Через спровоковану ними ж паніку з’явилися пробки. Не менш шалені, ніж створені ними ж панічні настрої.”, — повідомив Федоров.

Також він наголосив на тому, що військових і власників спеціальних перепусток випускають за кордон Мелітополя поза порядком черги.

“Вантажівки, в яких можна знайти награбоване, йдуть позачергово. В них вона своя. А ось звичайні легкові машини чекають на п’ять годин.” — наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, це не перша втеча з українських територій.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.