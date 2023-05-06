Евакуація РФ з Мелітополя викликала затори на КПП “Чонгар”

Росія оголосила процеси евакуації з території Мелітополя. Це спричинило утворення пробок на контрольно-пропускному пункті “Чонгар”, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Івана Федорова.

Іван Федоров опублікував у своєму телеграмі новину про пробки на КПП “Чонгар.”

“Окупанти догралися. Грали в “евакуацію”, і дограли. Через спровоковану ними ж паніку з’явилися пробки. Не менш шалені, ніж створені ними ж панічні настрої.”, — повідомив Федоров.

Також він наголосив на тому, що військових і власників спеціальних перепусток випускають за кордон Мелітополя поза порядком черги.

“Вантажівки, в яких можна знайти награбоване, йдуть позачергово. В них вона своя. А ось звичайні легкові машини чекають на п’ять годин.” — наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, це не перша втеча з українських територій.