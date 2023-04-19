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Четвер, 20 Квітня

Росія втрачає ринки на території Євросоюзу: змушена шукати нові способи експорту

РФ утратила рынки на территории Европейского Союза.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація втратила ринки біля Європейського Союзу. Це змусило збільшити відстань експорту матеріалів на продаж. Також РФ доводиться обходити санкції шляхом регулярних перевантажень своїх продуктів нафтової промисловості, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Російська Федерація для постачання нафти до Індії та Китайської Народної Республіки змушена здійснювати регулярні перестановки свого товару шляхом.

“Російська нафта переміщується. З одного судна, на інше, і цей процес отримав назву “перевалка”. Вона створена через неможливість прямого перевезення товарів із Російської Федерації великими перевізниками.”, — повідомляє матеріал новин.

Дані дії проводяться часто в межах захищених вод, щоб забезпечити максимальну безпеку товару.

Раніше у Російській Федерації перешкоджали зниженню цін на енергоресурси.

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