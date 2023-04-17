Українські ціни на товари підуть у космос – очікуване зростання у 20% за рік

Лідери українських підприємств готуються до зростання цін на споживчі товари. Вони зростатимуть наступні 12 місяців, рівень зростання дорівнює 20,7%, повідомляє “Преса України” з посиланням на Ділові очікування підприємств України.

У 2022 році інфляція відбувалася у порядку: перший квартал: 8,7%, другий: 21,7%, третій: 25,2%, четвертий: 23,3%.

Респондентів, які очікують на інфляцію, стало більше. Порівняно з попереднім кварталом. Респондентів, які чекають на інфляцію, побільшало.

Військові дії стали головною причиною підвищення цін споживчих товарів. У цьому впевнено 88,4% опитаних респондентів.

Проте разом із інфляцією респонденти також очікують підвищення заробітної плати для працівників.

Про підвищення заробітної плати вже повідомлялося.