Сільгосппродукція України у небезпеці: Польща закриває кордони для експорту

Польська держава забороняє імпорт сільськогосподарської продукції, до якої входить і зерно українського походження, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Мінсільгоспу Польщі.

Міністерство сільського господарства Польщі опублікувало посаду про заборону імпорту української продукції. Це стало головною темою зустрічі, яку організував міністр сільгоспу польської держави у супроводі заступника.

Він повідомив, що прикордонні служби прозвітували про відсутність на кордоні держави заборонених продуктів.

“Секретар Європейської Комісії” відправив заяву не про покарання, а лише про процес врегулювання транзиту української сільськогосподарської продукції”, – зазначив польський сільськогосподарський міністр.

Нагадаємо, раніше Україна збільшила свій імпорт картопляної продукції на 2 500%.