Гарячі точки: Бахмут і Мар’їнка продовжують бути епіцентром бойових дій

Бахмут, а також Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій на території української держави. Збройні Сили України продовжують їх захищати, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Ганни Маляр.

Аннаа Маляр повідомила, що Бахмут і Маринка продовжують тримати статус епіцентру бойових дій. Вона повідомила про найактивніші наступальні напрямки з боку Збройних Сил Російської Федерації: Авдіївський, Лиманський, Мар’їнський.

“Генеральний штаб ЗСУ додав до цього списку ще один напрямок. Куп’янське. Неподалік Сіньківки також активно ведуться марні спроби наступу з боку Російської федерації.”, — заявила заступник міністра оборони України.

Також відзначалося значне посилення активності використання ЗС РФ артилерії важкого типу.

У Бахмуті українські військові завдали 12 точних ударів.