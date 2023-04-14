Біженці знову на батьківщині завдяки Бельгії: як це відбувається

Багато біженців вирішують важливе для себе питання повернення в українську державу. Бельгія допомагає українцям повернутися додому, пропонуючи для цього гнучкі умови, повідомляє “Преса України” з посиланням на visitukraine.today.

Від тимчасового захисту можна відмовитись кількома способами. Їх налічується три. Особистий спосіб завдяки зустрічі у відділі “Radiation”. Там має бути процес заповнення всіх необхідних форм.

Онлайн спосіб ґрунтується на сайті irisbox.irisnet.be. Для цього програма itsme.

Спосіб за допомогою електронної пошти. Потрібно надіслати електронного листа комуні. У заповнити “модель 8 біс” та прикріпити копію свого посвідчення особи.

З урахуванням іноземець може знятися лише у день, коли запит було надіслано.

Також біженці можуть отримати підтримку України, перебуваючи за кордоном.