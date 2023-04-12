Санкції США не зупинять Лондон: біржа продовжує зберігати російський алюміній

Лондонські біржі поповнюються російським алюмінієм. Кількість металу Російської Федерації на складах зросла з 46% на 53% всього обсягу на складах, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Лондонська біржа металів не подавала заборони на процеси торгівлі або зберігання металу, який приходить з Російської Федерації. Щодо алюмінію санкцій немає.

Проте Лондон припинив постачання цього продукту на склади Сполучених Штатів Америки. Сталося це після імпортних тарифів, встановлених американським президентом Джо Байденом.

“Компанії, що знаходяться в Європі та деяких частинах Азії, не потребують металу, який виробляє Російська Федерація. Завдяки контрактам вони можуть його взяти, однак використовуватися він не буде, а поїде на біржу.”, — повідомляє джерело з алюмінієвої промисловості.

На російський алюміній раніше було встановлено мито.