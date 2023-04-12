Розлютив своїх колег: Фенербахче звільнив Месута Озіла перед матчем з Динамо

Турецька футбольна команда Фенербахче Фенербахче розірвала контракт. Його було підписано з Месутом Озілом, який отримав титул чемпіона світу-2014, повідомляє “Преса України” з посиланням на NTV Sport.

20 липня планується гра Фенербахче проти київських “Динамо”. Перед цією подією турецька команда вирішила прибрати з команди одного члена Месута Озіла.

На екс-гравця дуже сподівалася команда, але причиною прощання стала його поведінка. Месут Озіл за словами гравців Фенербахче надто багато вередував, і вступав у конфлікти з головним тренером цієї команди.

Тому контракт зі спортсменом розірвали. Раніше він діяв до літа 2024 року. Екс-гравець продовжив свою кар’єру в лавах Істанбул Башакшехірі.

Команда Фенербахче також змінюватиме тренера. З початку наступного сезону їх тренуватиме Жорже Жезуш.

Нагадаємо, раніше стали відомі підсумки кваліфікації Єврокубків.