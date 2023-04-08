Величезний окоп на 70 км: Російська армія витратила місяці на його будівництво

У тимчасово окупованій частині Запорізької області Збройні Сили Російської Федерації створили колосальних розмірів окоп. Наталія Гуменюк висміяла цю дію, повідомляє “Преса України”.

“Ну хоч десь переможуть. Хоч десь перемога у них буде. В інших сферах перемог їм не бачити. Нехай матимуть титул рекордсменів у сфері окопів.”, — повідомила Гуменюк.

8 квітня 2023 супутники зафіксували колосальних розмірів окоп. Він розташований у Запорізькій області та його довжина становить 70 кілометрів.

Його початок походить від селища Семенівка, а кінець знаходиться у Маринівці.

Журналісти змогли знайти інформацію про те, що цей окоп будувався у вересні 2022 року. А закінчилось 18 жовтня.

Наталя Гуменюк висловила свою думку щодо цього окопа у гумористичному ключі. Таким чином, вона, мабуть, хотіла підняти бойовий дух українських солдатів.

Також Гуменюк повідомляла про те, що Україна практично звільнила Миколаїв.