Чинний президент Сполучених Штатів Америки продовжив санкційні обмеження щодо РФ. Термін продовження санкцій становить один рік, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Білого дому.

Режим чорного списку продовжено президентом Америки Джо Байденом. Він належить до діяльності верховного уряду Російської Федерації там російської держави.

До списку діяльності верхівки Російської Федерації входять:

Зусилля щодо підриву демократичних виборів, інститутів у Сполучених Штатах Америки та державах-партнерах.

Сприяння, а також безпосередня участь у діяльності шкідливого характеру з використанням технологій кібернетики. Так само ініціюються проти американської держави та країн-партнерів.

Заохочення корупції.

Екстериторіальна діяльність щодо журналістів, а також дисидентів.

Також президент США хоче підвищити бюджет США.