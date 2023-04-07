Буря завадила РФ вивести свої кораблі: Україна все ще під загрозою

Військово-морські сили ЗС РФ не вивели у Чорне море свої ракетоносії. Це сталося через шторм, який розпочався у четвер 6 квітня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Південь“.

Під час шторму в Чорному морі не з’явилося жодного нового ракетоносія, який належить Збройним Силам Російської Федерації. На момент публікації посту новин “Південь”, у Чорному морі знаходиться 9 кораблів Росії.

Потужний шторм змушує заводити всі ракетоносії в пункти базування.

“Незважаючи на ситуацію, що склалася, загроза атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації по Україні залишається високою. Проте, ворожа авіація поки що не подає жодних ознак активної діяльності. Проте не варто нехтувати сигналом повітряної тривоги”, – повідомили “Південь”.

Раніше військові кораблі РФ входили до Чорного моря набагато активніше.