Боєць Збройних Сил Російської Федерації скаржиться на відсутність належного постачання армії. Він розповів про відсутність спорядження для ведення бойових дій, обстріли, які мають постійний характер, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал ГУР України.

Головне керівництво розвідки перехопило розмову російського військового для командування армії Росії. Солдат скаржився на некоректне обслуговування військових із боку командувачів. За його словами, “начальству начхати”.

“Кажу ж, найгірше те, що ти нічого не робиш. Просто сидиш в очікуванні відповіді на запитання: “Прилетить чи не прилетить?”, а командуванню взагалі все одно!”, – повідомив військовий із Збройних Сил Російської Федерації.

Цей солдат не є першим, хто скаржиться на реалії російської армії.

До нього солдатів іншого загону ЗС РФ розповідав про обстріл, який знищив 400 солдатів.