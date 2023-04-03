Розмову, яку перехопили: боєць РФ розкрив деталі ліквідації роти на Донбасі

Солдат Збройних Сил Російської Федерації у розмові, яку перехопили розвідники, видав підсумок успішної операції ЗСУ. Під час операції Збройні Сили України ліквідували цілу роту ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Головного управління розвідки.

“Хохли зайшли, мінометами спочатку закидали абсолютно все, а потім зайшли. Коротше кажучи, від роти нічого більше не залишилося. Напевно, всі тепер “200”, лише 15 – “300”, і всіх їх у полон”, – повідомив боєць Збройних Сил Російської Федерації.

Також боєць повідомив про наміри інших військових відмовити в подальшому наступі. Якщо буде надано такий наказ — від нього відразу відмовляться.

На даний момент невідомо, чи надійшов такий наказ, і подальші дії російського солдата та його однодумців.

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