Після атак залишилося мало, і це хочуть забрати: РФ заявляє права на 665 будинків у Маріуполі

Збройні Сили Російської Федерації хочуть присвоїти 665 будинків. У Маріуполі 665 будинків хочуть визнати безхазяйними і таким чином передати бійцям ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Маріупольської міської ради.

Безліч будинків у Маріуполі, 665 одиниць, хочуть привласнити бійці Збройних Сил Російської Федерації, а також колаборанти.

“Вони зруйнували Маріуполь. Тепер вони хочуть забрати у городян те небагато, що залишилося цілим після нападів. Для цього вони хочуть оголосити все це “безхазяйним”. – повідомив Вадим Бойченко.

Більше півтисячі приватних будинків планується переробити під розміщення чиновників гастролерів Російської Федерації, ЗС РФ та колаборантів.

Міська рада визнала ці дії присвоєнням чужого майна.

Це не перший випадок захоплення чужого майна ЗС РФ.