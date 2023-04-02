Взяти на приціл: Україна розсекретила ефективну тактику боротьби з іранськими дронами

Стало відомо про найефективнішу зброю для протистояння дронам “Шахедам”. Завдяки особливості малої швидкості проти них ефективні кулемети великокаліберного типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Сергія Наєва.

За словами Сергія Наєва, великокаліберні кулемети — найкраща зброя для протистояння іранським безпілотникам. Це з непередбачуваністю польотів БПЛА. Постійна зміна маршрутів не дозволяє ППО працювати ефективно.

Тим не менш, Наєв відзначив постійне зростання протиповітряної оборони України, яке відбувається завдяки партнерам.

“Ми розуміємо свої можливості. Всю Україну нам не прикрити. Але ми намагаємося розставляти свої сили так, щоб можна було страхувати один одного», – повідомив Наєв.

Нагадаємо, українські збройні сили вже показали ефективну боротьбу із “Шахедами“.