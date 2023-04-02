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Понеділок, 3 Квітня

Вибори в Туреччині: головний претендент на парламентську більшість готовий до битви з Ердоганом

Президент Туреччини ризикує втратити парламентську більшість.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент Туреччини ризикує втратити парламентську більшість. Вибори за півтора місяці можуть стати для Ердогана небезпечними, повідомляє “Преса України” з посиланням на Internet Haber.

Видання Internet Haber проаналізувало соціальні опитування в Туреччині у розмірі 17 одиниць. Дані, зібрані з них показують, що партія справедливості та розвитку може зібрати 33,2% голосів виборців. Натомість, партнер президента Партія націоналістичного руху може і не подолати необхідний поріг голосів. Набрати трохи більше 6,6% виборчих голосів.

Головний претендент на парламентську більшість – опозиційна партія Республіканська народна партія.

Цю партію започаткував головний конкурент Ердогана, який до того ж є загрозою на президентському фронті.

Можливо, після загрози ракетного удару по Афінах Ердоган втратив частину виборців.

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