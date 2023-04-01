Напередодні свята перетворює кордони на пекло для мандрівників

Українців попереджено про нові труднощі. Напередодні великодніх свят викликало кількість людей, які в’їжджають до країни. Це спричиняє труднощі прибуття в Україну з українсько-польського кордону, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм ДПСУ.

ДПСУ опублікувало пост у телеграмі, який повідомляє про труднощі в’їзду в Україну. Через переддень великодніх свят, українці почали активно повертатися на батьківщину. Ймовірно, з метою відзначення свят із рідними, які не покинули кордонів держави.

Ця хвиля повернень викликала потужні скупчення транспорту цивільного пасажирського типу. Найбільші скупчення знаходяться на українсько-польському кордоні. Наприклад, “Краковець”, або “Шегіні”.

Прикордонники збільшили штат співробітників для того, щоб упоратися з хвилею в’їздів в Україну.

Можливо, ці затори перевершать ті, що сталися під час локдауну.