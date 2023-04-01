Колишній лідер Молдови закликає Росію до вторгнення: Українці подають на нього заяву

Українська асоціація у Молдові незадоволена. Вона подала заяву на Ігоря Додона, який раніше обіймав посаду лідера країни. Причиною став непрямий заклик Російської Федерації до вторгнення до Молдови, повідомляє “Преса України” з посиланням на голову Асоціації.

Михайло Багас, голова української асоціації у Молдові поділився матеріалами щодо заяви на Додона. Пропонується притягти колишнього президента країни до відповідальності за те, що він непрямо закликав РФ до злочинних дій щодо державної цілісності Молдови.

“Ми, українці етично, глибоко обурені цією заявою. Ми вважаємо, що своєю фразою “Наші вже близько” колишній президент Молдови говорить про військових російського походження. Які творять свавілля на території української держави. Таким чином він підтримує війну і закликає до вторгнення до Молдови.”

Можливо, депутат втратить усе.