Без цих 4 елементів Україні не вижити цієї зими

Стали відомі необхідні елементи для проходження Україною наступної зими. Компонентів ключового масштабу підкреслено чотири, повідомляє “Преса України”.

Володимир Кудрицький повідомив про необхідні вимоги для наступного зимового періоду. Він наголосив на чотирьох ключових пунктах:

Захист енергетичних блоків у фізичному плані.

Завершення процесу відновлення генерації.

Наявність всього необхідного устаткування.

Достатня кількість коштів.

Ці чотири пункти підкреслено як ключові. Кудрицький додав, що Україна активно веде процес підготовки до наступного опалювального сезону. Зокрема, ухвалюють усі рішення, необхідні для захисту критично важливих об’єктів, відновлення інфраструктури.

План компанії “Укренерго” полягає в оперативній підготовці, яка має завершитись до початку наступного сезону опалення України.

Підрахунок необхідних елементів міг виникнути через погрози щодо наступного опалювального сезону.