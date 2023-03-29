Україна на шляху до перемоги: понад 1500 безпілотних літальних апаратів РФ знищено

Понад 1 500 найпопулярніших у Росії моделей безпілотних літальних апаратів збиті. Збройні Сили України доповіли про свої успіхи з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України, повідомляє “Преса України”.

Юрій Ігнат повідомив про статус безпілотних літальних апаратів. Точніше, дронів, які належать тактичному рівню, або ж класу квадрокоптерів. Вони стали “витратними матеріалами”.

Також спікер підкреслив успіхи українських військових.

“Українські пілоти продовжують робити неможливе. Вижимати все, що можливо, і неможливо так само, з техніки радянського зразка. Військові намагаються протистояти ЗС РФ, збивати ракети, які летять в Україну, їхні улюблені “Шахеди”. Але краще б у наших солдатів було озброєння сучасного типу. Тоді б ефективність українських солдатів багаторазово зросла б.”, — заявив Ігнат.

Читайте також, що українські військові готові до боротьби з використанням БПЛА проти ЗС РФ.