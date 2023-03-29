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Середа, 29 Березня

Нові жертви війни: харківські поліцейські виявили двох загиблих цивільних

Поліцейські Харківської області виявили загиблих.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Поліцейські Харківської області виявили загиблих. Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук поліції Харківської області.

19 березня під час обстрілу націлених на важке озброєння РФ жінка 57 років перебувала поблизу свого будинку. Вона отримала поранення осколкового типу, що спричинило смерть жінки.

Також знайдено тіло загиблого жителя Херсонської області, який загинув 11 липня. Причиною смерті чоловіка стали уламки від снаряду. Калібр цього снаряда встановити не вдалося.

На момент публікації посту новин останки загиблого відправлені на проведення судово-медичної експертизи. Це зроблено на підтвердження порушень військових звичаїв.

Нагадаємо, стали відомі наслідки атаки на Харківщину.

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