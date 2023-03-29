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Середа, 29 Березня

Міненергетики України закликає світ до дії: Санкції проти ядерної енергетики РФ потрібні негайно

Галущенко закликає світ до активних дій.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Галущенко закликає світ до активних дій. Він упевнений, що світова спільнота має запровадити санкційні обмеження проти ядерної промисловості РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Міністр енергетики України впевнений, що світ повинен відмовитися від ядерної промисловості Російської Федерації.

“Україна прагне того, щоб світ посилював санкції, націлені на Росію. Зокрема санкції Заходу проти російської ядерної енергетики. Ми розуміємо всі труднощі, але необхідно діяти просто зараз”, — заявив міністр енергетики Галущенко.

Свої слова він наголосив на необхідності припинення спонсорування Збройних Сил Російської Федерації через ядерну енергетику.

“Важлива не наявність цих обмежень, які ефективність. Якщо обмеження допоможуть РФ заробляти, вони допомагатимуть армії Росії. Цього не можна допускати.

Нагадаємо, стали відомі новини ядерної безпеки.

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