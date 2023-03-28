Угорщина стоїть на боці Росії та продовжить боротьбу проти санкцій

Угорська держава захищає Російську Федерацію. Угорщина прагне поліпшити співробітництво з РФ і для цього збирається боротися з санкціями, спрямованими на “Росатом”, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Петера Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини розповів про своє телефонне спілкування з Олександром Новаком. Він обіймає в Російській Федерації посаду прем’єр-міністра. Тема, яку обговорювали політики – це актуальні питання, що стосуються політичних відносин між Угорщиною та Російською Федерацією.

Вони домовилися про будівництво нових атомних електростанцій. А також МЗС Угорщини запевнило, що угорська держава продовжуватиме заважати запровадженню санкцій будь-якого формату щодо російських енергетичних структур.

Угорська держава і раніше демонструвала позицію у війні. Закривало в’їзд для українців і відкривало для росіян.