Актуально
Підписатися
Середа, 29 Березня

Угорщина стоїть на боці Росії та продовжить боротьбу проти санкцій

Угорська держава захищає Російську Федерацію.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Угорська держава захищає Російську Федерацію. Угорщина прагне поліпшити співробітництво з РФ і для цього збирається боротися з санкціями, спрямованими на “Росатом”, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Петера Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини розповів про своє телефонне спілкування з Олександром Новаком. Він обіймає в Російській Федерації посаду прем’єр-міністра. Тема, яку обговорювали політики – це актуальні питання, що стосуються політичних відносин між Угорщиною та Російською Федерацією.

Вони домовилися про будівництво нових атомних електростанцій. А також МЗС Угорщини запевнило, що угорська держава продовжуватиме заважати запровадженню санкцій будь-якого формату щодо російських енергетичних структур.

Угорська держава і раніше демонструвала позицію у війні. Закривало в’їзд для українців і відкривало для росіян.

Post Views: 22

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.