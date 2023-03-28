Нові загрози з боку Російського військкомату: громадянські РФ підписують контракти на службу

Головне управління розвідкою України перехопило нові переговори. Громадянські жителі міст Російської Федерації незадоволені діями військкомати. Військові комісаріати змушують їх проводити повторну процедуру підпису контракту на армійську службу, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм ГУР.

Розвідники перехопили розмову цивільних осіб Росії. Один із учасників діалогу розповідав про погрози з боку місцевого військкомату. Його знайомому погрожували за не підписання контракту обов’язковою мобілізацією.

“Він військовий у Білгороді. Йому сказали, щоб він знову підписав річний контракт, і залишався там ще на один термін. При відмові його мобілізують і відправлять до України. Ось і підписав, хотів залишитися у Москві.”

Ймовірно, росіянин, який відмовився від мобілізації, знав про втрати ЗС РФ на фронті.