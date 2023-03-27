Україна посилює покарання для порушників: Кабмін пропонує нововведення до кодексу

Кабінет міністрів запропонував нововведення до кодексу України. Пропонується перегляд та вдосконалення роботи механізму штрафів, а також громадських робіт для осіб, які порушили закон, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Тараса Мельничука.

Кабінет міністрів України запроваджує законопроект, націлений на покращення роботи законодавства української держави. Це стосується сфери адміністративних правопорушень, а також стягнень, які за ними йдуть. Стягнення проводяться у форматі громадських робіт порушником, або видачею йому штрафу.

Кабмін пропонує кілька пунктів для удосконалення роботи механізму: збільшення можливого терміну виконання робіт до 8 годин; графік роботи, який встановлюватиме підприємець, у якого порушник працюватиме; розширення географічної можливості виконання робіт у межах цілого міста, або області.

Також кабінет міністрів України ліцензував вивіз антрациту.