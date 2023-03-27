Останні дні опалювального сезону: Одеса готується до відключення

Опалювальний сезон в Одесі наближається до завершення. Опалення в області відключать приблизно 31 березня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Суспільне“.

У зв’язку з нестабільними погодними умовами в Україні тривалість опалювального сезону була підвищена на невизначений термін. Проте на Одещині вже назвали приблизну дату для відключення опалення в будинках. 31 березня 2023 року.

Такі ж часові межі відведено для Запорізької області України. У Запоріжжі вже ведуться роботи підготовчого характеру. Вони триватимуть до 31 березня. І після закінчення опалення в області буде відключено.

У деяких інших областях України вже розпочалися відключення опалення будинків. До їхнього списку потрапили Миколаївська, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька області української держави.

Опалення в Україні вже створювало суспільний резонанс.