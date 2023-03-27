Без світла та інтернету: що чекає на жителів Херсона найближчими днями

Жителі Херсонської області отримали попередження. Громадяни населених пунктів Бериславської громади Херсонської області будуть без світла, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Херсонської ОВА.

У Херсонській області проводитимуть планові відключення електроенергії. Це відбуватиметься внаслідок аварійно-ремонтних робіт, які українські фахівці проводитимуть.

Попереджається що, орієнтовно, починаючи з 10:00 до 16:00 світло в Бериславі, Томариному, Новобериславі та Шляховому буде відключено для проведення технічних робіт.

Херсонська ОВА просить народ поставитися до ситуації з розумінням. Експерти в енергетичній сфері працюють для максимально швидкого відновлення ситуації у країні.

Нагадаємо, це не перше відключення електроенергії в Україні.