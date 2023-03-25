Російські дрони в атаці: громада Марганецька зазнала обстрілу

Збройні Сили Російської Федерації продовжують обстрілювати Україну. На Дніпропетровщині під обстріл потрапили дві українські громади, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Миколи Лукашука.

Микола Лукашук опублікував у телеграмі пост, у якому прозвітував про стан справ у Дніпропетровській області. Він зауважив, що 25 березня 2023 року у двох районах Дніпропетровської області були хвилювання. Пов’язані вони з атакою ЗС РФ на дві громади.

Російські військові використали для своєї атаки безпілотні літальні апарати. Обстрілу з дронів зазнала громада Марганецька.

Друга громада, Великомихайлівська, потрапила під атаку із застосуванням важкої артилерії Російської Федерації.

Постраждалих мешканців не спостерігається. Проводиться детальне обстеження місць, які піддаються обстрілам ЗС РФ.

У Дніпропетровській області Російська Федерація також знищила лінію електропередач.