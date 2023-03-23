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П’ятниця, 24 Березня

Гейтс: Штучний інтелект зможе подолати несправедливість у світі

Гейтс висловив свою думку щодо технології ІІ.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Гейтс висловив свою думку щодо технології штучного інтелекту. Він упевнений, що цей винахід стоїть у ранзі найважливіших для світу в цілому, повідомляє “Преса України” з посиланням на блог Білла Гейтса.

Білл Гейтс упевнений, що технологія штучного інтелекту зможе рятувати бідні країни від смертей. Насамперед завдяки зменшенню рівня несправедливості у світі. Однак він підкреслив, що це можливо лише за умови правильного фінансування та політики експлуатації нової технології.

Стосовно бідних країн штучний інтелект зможе знизити кількість смертей. Бізнесмен заявив, що в таких державах головний відсоток смертності відбувається у дітей.

Тому Гейст закликав до розвитку даної технології у майбутньому.

Один із найкращих на даний момент представників штучного інтернету отримав оновлення.

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