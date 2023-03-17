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П’ятниця, 17 Березня

Америка посилює санкції: Боїнг РФ та Білорусі залишаться без обслуговування

США закликали Туреччину до відмови від російських літаків.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Сполучені Штати Америки закликали Туреччину відмовити від російських літаків. Америка вимагала припинення обслуговування Boeing РФ та Білорусі, повідомляє “Преса України” з посиланням на AirportHaber.

Починаючи з 14 березня, послуги літакам Америки, які знаходяться під контролем Російської Федерації або Білорусі припинені.

Заборона поширюється на літальні апарати вантажного, приватного, комерційного та чартерного типів. До списків послуг входить заправка транспорту, надання технічної допомоги та подібні послуги. Крім цього під обмеження потрапили літаки, які були вироблені в будь-якій країні світу, але з використанням більш ніж 25% сировини, що прибула з Америки.

Це рішення було прийнято на основі листа від Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки.

Можливо, такі дії з боку Америки спричинені раннім розривом санкцій з боку Туреччини.

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