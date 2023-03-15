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Четвер, 16 Березня

Росія заперечує контакт своїх винищувачів з американським БПЛА, але Пентагон засік ще кілька провокацій

Американский чиновник призвал Путина к прекращению эскалации конфликта.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Лідер сенату США звернувся до Російської Федерації. Американський урядовець закликав до припинення ескалації конфлікту. Після події з БПЛА в Чорному морі Шумер звернувся до Путіна з проханням, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Чак Шумер звернувся до чинного лідера Російської Федерації. Він закликав Путіна до припинення нерозсудливості у поведінці. Він наголосив, що продовження може призвести до “ненавмисної ескалації”.

Пентагон засік ще кілька провокацій з боку Російської Федерації. Винищувач ЗС РФ намагався відрізати крило американському БПЛА, а також скинути паливо на літальний апарат.

Російська Федерація повністю заперечує контакт своїх винищувачів з американською технікою, яка потребувала екстреної посадки у Чорному морі.

Можливо цей акт є “помстою” за російський безпілотник вартістю 2 мільйони доларів.

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