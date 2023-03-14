Війна не зупинить українців: створення нової Маріупольської військової адміністрації

Наближається створення нової військової адміністрації. Павло Кириленко повідомив про створення Маріупольської військової адміністрації, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Кириленка.

Голова Донецької обласної військової адміністрації повідомив про можливе вирішення питань. Вони стосуються створення нової адміністрації, спрямованої на справи Маріуполя. Він нагадав, що з початку війни проти Російської Федерації міська рада Маріуполя жодного разу не збирала своїх депутатів на наради. Була спроба засідання 11 березня, проте натомість провели “депутатський день” у місті.

Кириленко наголосив, що вирішення питань з Маріупольською військовою адміністрацією може стати прикладом. Показником, який розпочне схожі процеси в інших українських громадах, влада в яких була встановлена завдяки виборам 2020 року.

Можливо, ця військова організація спонсоруватиметься в тому числі від ЄС. Отримуючи частину військової допомоги Європи.