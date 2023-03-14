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Вівторок, 14 Березня

Обстріл з важкої артилерії: як РФ продовжує нападати на Україну

Три українські громади зазнали обстрілів.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Три українські громади зазнали обстрілів. ЗС РФ 13 березня 2023 року обстріляли Дніпропетровську область, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Сергія Лисака.

Сергій Лисак повідомив у своєму телеграм каналі про нову атаку Збройних Сил Російської Федерації. Вона була націлена на три громади, що знаходяться у Дніпропетровській області України. Під ворожий обстріл Нікопольського району постраждали Червоногригорівська, Покровська, а також Марганецька громади.

Атаки з боку російських солдатів виготовлялися з важкої артилерії. Також було помічено використання безпілотного літального апарату.

Наразі повної інформації про пошкодження немає. Проте Лисак підтвердив, що люди не постраждали. Зафіксовано пошкодження транспортного підприємства на території обстрілу

Нікополь вже атакував ЗС РФ до цього.

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