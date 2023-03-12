Життя повертається до Києва: мер повідомив про відновлення теплопостачання

Теплове постачання Києва відновлено з 11 березня 2023 року. Про це заявив мер столиці України, повідомляє “Преса України”, із посиланням на телеграм Віталія Кличка.

Віталій Кличко повідомив, що повітря не було видалено з усіх систем опалення в будинках Києва. Однак він підкреслив, що експерти активно займаються вирішенням цієї проблеми технічного характеру.

Також мер столиці повідомив, що повітря в деяких локальних опалювальних системах не стало на заваді оптимальному робочому режиму обладнання. Теплогенератори працюють у оптимальному режимі.

Також Кличко зауважив, що працюють без перешкод постачання столиці української держави водою та електрикою.

Політик упевнений, що невдовзі київські експерти зможуть завершити свою роботу. Київ стане на ноги після агресії Збройних Сил Російської Федерації.

На окупованих українських територіях запровадили обмеження на використання електренергії.