Метрополітен відновлює роботу після переривання через агресію ЗС РФ

12 березня 2023 року метрополітен Харкова відновить свою роботу, повідомляє “Преса України” з посиланням на міську раду Харкова.

Департамент інфраструктури прозвітував про інтервали руху транспорту по всіх лініях метро. Він становитиме 15 хвилин. Тролейбуси, а також трамваї на даний момент не планують відновлювати свою роботу.

Через це автобуси тимчасово перейдуть на нову схему роботи. Вона дозволить компенсувати відсутність деяких видів громадського транспорту.

Проблеми з електричним постачанням наземного типу пов’язані з агресією ЗС РФ.

Масовані атаки пошкодили міську інфраструктуру. Одним із актів таких атак стала атака 9 березня 2023 року.

Внаслідок обстрілу 11 ракетними ударами, Харків тимчасово втратив тепло, світло, а також воду.

Нагадаємо, однією з головних причин зупинки електротранспорту став дефіцит енергії.