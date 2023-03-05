Україна на шляху до репарацій: країна-агресор платитиме за свої злочини

Спільно із партнерами українська держава готує механізм для репарацій. Він полягатиме у конфіскації активів країни-агресора та перенаправленні їх в Україну, повідомляє “Преса України”, із посиланням на телеграм Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністр України виклав у телеграмі посаду про конференцію United for Justice. Вона пройшла у Львові, де Шмигаль разом із представниками країн-партнерів України розробляє механізм компенсацій за збитки, завдані країною-агресором у війні. Механізм планується заснувати з урахуванням договору між державами.

Денис Шмигаль розповів про чотири етапи цього компенсаційного механізму:

Реєстр збитків, який дозволить фіксувати рівень втрат України.

Компенсаційна комісія, її завданням буде перегляд та схвалення заяв на компенсацію.

Компенсаційний фонд, з якого братимуть активи для відновлення України.

Механізм виконання рішень, які Компенсаційна комісія схвалила.

Також Шмигаль розповів про 110 мільярдів гривень на відновлення країни.