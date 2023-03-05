Громадяни Луганська у заручниках: Заборона на переміщення між населеними пунктами без паспорта РФ

Громадяни Луганська обмежені у переміщенні. Збройні Сили Російської Федерації запровадили обмеження на переміщення між населеними пунктами. Під заборону потрапили усі громадяни, які не мають паспорта Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Населення тимчасово окупованих територій України продовжують зазнавати примусу в отриманні паспортів РФ. Наразі росіяни обмежили у переміщенні жителів Луганська, які відмовилися приймати паспорти країни-агресора.

Так мешканці тимчасово окупованих зон не зможуть повноцінно жити та контактувати з сім’ями та близькими, які перебувають поза їхнім населеним пунктом. А також ізоляція може бути використана для підтримки статистики про невиїзд із населених пунктів.

У Луганській області також заборонили продаж зерна.