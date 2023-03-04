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Субота, 4 Березня

Українські кіберполіцейські вразили журі НАТО TIDE Hackathon своєю унікальною розробкою для БПЛА

Українська кіберполіція посіла п'яте місце у змаганнях TIDE Hackathon.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Українська кіберполіція посіла почесне п’яте місце у щорічних змаганнях НАТО TIDE Hackathon. Їм у цьому допомогла розробка концепції системи БПЛА, що відповідає за навігацію, засновану на візуальному сприйнятті, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Нацполіції.

У Польщі відбулося щорічне змагання з програмування. 32 команди взяли участь у цій події.

Українські кіберполіцейські для змагання запропонували дві концепції: візуальна навігація безпілотного літального апарату малого типу, а також інструмента, який вивчатиме неправдиву інформацію, ймовірно, для подальшої протидії їй.

З двох концепцій одна здобула робочий прототип. за який журі відзначили учасників з України та нагородили п’ятим місцем.

Кіберполіцейські також нагадали про новий метод обману в кіберпросторі.

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